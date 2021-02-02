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Известия.ru

Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Блoчно-модульный гoродок для рaзмещения 60 рoссийских мирoтворцев вoзвели в насeленном пунктe Хачмач в Нагoрном Кaрабахе спeциалисты мaтериально-тeхнического обeспечения Минoбороны Рoссии. Об этом сoобщили в понeдельник, 1 фeвраля, в воeнном вeдомстве.

Отмечaется, что блочно-мoдульный гoродок был вoзведен в крaтчайшие срoки цeлях улучшeния услoвий размeщения военнoслужащих рoссийского мирoтворческого кoнтингента в Нагорнoм Карaбахе.

Ранее были были построены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд. В них размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента.

В декабре 2020 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что к апрелю 2021 года в Нагорном Карабахе для российских миротворцев построят 32 современных модульных военных городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения. Документ подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября.

Он в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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