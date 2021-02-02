Российские военнослужащие возвели четвертый блочно-модульный городок в Карабахе

Ранее были возведены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Блочно-модульный городок для размещения 60 миротворцев РФ возведен специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России в населенном пункте Хачмач в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.

"В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возведен очередной блочно-модульный городок на 60 мест в населенном пункте Хачмач", - отметили в военном ведомстве.

Ранее были возведены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд. В них размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента.

В декабре 2020 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что к апрелю 2021 года в Нагорном Карабахе для российских миротворцев построят 32 современных модульных военных городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.