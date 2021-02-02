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Интерфакс-АВН

Российские военные советники провели учения с сирийскими артиллеристами в провинции Алеппо

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Алеппо
Алеппо.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani

Алеппо (Сирия). 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Серию учений провели российские военные советники с артиллеристами Сирийской арабской армии (САР) в провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель группировки сил ВС РФ в Сирии Евгений Кулешов.

"В условиях режима прекращения боевых действий в сирийских вооруженных силах организованы занятия по боевой подготовке. Российские военные советники оказывают методическую помощь офицерам-артиллеристам и расчетам. На вооружении САР стоят образцы российского производства. Необходимо качественно освоить эти образцы, чтобы гарантировано поражать бандформирования", - сказал Кулешов.

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