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ТАСС

Российские космонавты могут 1 февраля перейти на американские рационы питания

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Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС
Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС.
Источник изображения: © Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

Ранее в СМИ появилась информация, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), могут перейти в понедельник на американский рацион. Об этом сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) экипажу во время вечернего сеанса связи.

"Я бы хотел обратить внимание на радиограмму 8017 по использованию американских рационов питания. С завтрашнего дня вы можете их использовать", - сказал специалист. Трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

Ранее ряд СМИ сообщил, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс". Позже руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов. По его словам, у космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания. Свой рацион члены экипажа регулируют самостоятельно.

В январе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что космический грузовой корабль "Прогресс МС-16" будет запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально запуск планировался на декабрь 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и др.), а также для корректировки орбиты станции. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

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