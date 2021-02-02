В технополисе "Эра" разработали протокол защищенной передачи данных со спутника

Там также создали макет системы автоматической посадки беспилотного летательного аппарата на неподготовленную поверхность в условиях радиоэлектронного противодействия

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Протокол передачи данных со спутников с повышенной защищенностью разработан в технополисе "Эра". Об этом сообщил начальник Военного инновационного технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский в интервью газете "Красная звезда".

"В рамках развития перспективных систем связи на базе испытательной лаборатории малых космических аппаратов разработан протокол передачи мгновенных сообщений с повышенной защищенностью", - рассказал Ивановский.

Также сотрудники испытательной лаборатории технического зрения и распознавания образов создали макет системы автоматической посадки беспилотного летательного аппарата на неподготовленную поверхность в условиях радиоэлектронного противодействия, отметил начальник технополиса.