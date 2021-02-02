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ТАСС

В технополисе "Эра" разработали протокол защищенной передачи данных со спутника

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Там также создали макет системы автоматической посадки беспилотного летательного аппарата на неподготовленную поверхность в условиях радиоэлектронного противодействия

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Протокол передачи данных со спутников с повышенной защищенностью разработан в технополисе "Эра". Об этом сообщил начальник Военного инновационного технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский в интервью газете "Красная звезда".

"В рамках развития перспективных систем связи на базе испытательной лаборатории малых космических аппаратов разработан протокол передачи мгновенных сообщений с повышенной защищенностью", - рассказал Ивановский.

Также сотрудники испытательной лаборатории технического зрения и распознавания образов создали макет системы автоматической посадки беспилотного летательного аппарата на неподготовленную поверхность в условиях радиоэлектронного противодействия, отметил начальник технополиса.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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