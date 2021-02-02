Войти
ТАСС

Запущенные в декабре спутники "Гонец" ввели в эксплуатацию

575
0
+3
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Система подвижной спутниковой связи "Гонец" предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами и для организации каналов ретрансляции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Три спутника связи "Гонец-М", которые были запущены с космодрома Плесецк в декабре 2020 года, введены в эксплуатацию. Об этом сообщили ТАСС в АО "Спутниковая система "Гонец".

"Космические аппараты номер 30, 31, 32 введены в систему связи", - отметили в компании.

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала с пусковой установки № 3 площадки № 43 космодрома Плесецк в Архангельской области 3 декабря.

"Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, она предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Проекты
2020-й год
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
01.02.2021
От "Циркона" до "Гонца": армия отчиталась о поставках вооружения
01.02.2021
Новый Единый день приемки военной продукции
29.09.2020
Спутники "Гонец-М" впервые запустили на ракете "Союз-2.1б"
23.12.2019
СМИ сообщили о переносе запуска спутников "Гонец-М" ракетой "Союз-2.1б"
21.05.2019
"Роскосмос" потратит почти 10,5 млрд рублей на строительство восьми ракет для запусков "Прогрессов" и пилотируемых "Союзов"
26.04.2018
Роскосмос заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:52
  • 11
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»