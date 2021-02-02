Запущенные в декабре спутники "Гонец" ввели в эксплуатацию

Система подвижной спутниковой связи "Гонец" предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами и для организации каналов ретрансляции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Три спутника связи "Гонец-М", которые были запущены с космодрома Плесецк в декабре 2020 года, введены в эксплуатацию. Об этом сообщили ТАСС в АО "Спутниковая система "Гонец".

"Космические аппараты номер 30, 31, 32 введены в систему связи", - отметили в компании.

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала с пусковой установки № 3 площадки № 43 космодрома Плесецк в Архангельской области 3 декабря.

"Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, она предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.