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Газета.ru

"Рекомендуем создать турмаршруты": Калининград ответил на "планы" НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

Власти Калининградской области оценили план удара НАТО по региону

Власти Калининградской области считают "планы" НАТО по захвату региона "фантазиями". Вместо этого россияне предлагают организовать туристические маршруты в этот регион, турпоток которого с каждым годом увеличивается. Ранее в одном из американских изданий появилась информация о намерении поразить четыре цели ВС России, находящиеся в российском анклаве.

«Планы» НАТО захватить Калининградскую область являются фантазиями, заявил в комментарии РИА «Новости» руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

"Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается», - сказал он.

Лысков добавил, что Калининградская область является регионом «с огромным туристическим потенциалом», туристический поток в который с каждым годом все больше.

«Поэтому мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в наш регион", - добавил собеседник агентства.

Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал материал, в котором прописал «план» Североатлантического альянса «превентивного удара» по российскому анклаву.

В частности, он отметил, что НАТО хочет ударить по четырем целям. В основном эти цели касаются российского вооружения и армии России. Так, одна из целей - баллистические ракеты «Искандер». Уничтожив их, иностранные власти надеются лишить Москву возможности вести «ограниченную ядерную войну».

«Под прицелом» находятся также инфраструктура Балтийска и корабли Балтийского флота. Их уничтожение, как пишет портал, приведет к предотвращению любого ответа со стороны России.

Однако главное препятствие - российские системы ПВО С-400 - будет уничтожить сложнее, так как они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и способны распознать поддержку стран-участниц НАТО с воздуха.

В «плане», по данным портала, должны быть задействованы польские военные. Предполагается, что в наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат.

Автор материала обратил внимание, что эта стратегия рассчитана на быстрые и внезапные действия. Но позиции польской армии навряд ли позволят это сделать - для достижения Калининградской области полякам надо пройти через густые леса и озера.

Журналист выразил мнение, что на данный момент полномасштабная война на территории российского анклава маловероятна.

В свою очередь российские специалисты считают такие «планы» несбыточными. Например, российский военный эксперт Виктор Мураховский назвал такие многочисленные заявления «идиотизмом».

«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим», - приводит его слова РИА «Новости».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин также, как и Мураховский, отметил, что такие сообщения СМИ о якобы вторжении НАТО на территорию России появляются часто. В беседе с iReactor он отметил, что не стоит на них реагировать серьезно.

По его словам, в подобных планах зачастую фигурирует Калининград, так как этот регион идеален для того, чтобы выставить Россию как угрозу безопасности Европы. И в связи с этим абсурдные заявления НАТО и Пентагона делают регулярно.

"Это нужно, чтобы "раскошелить" страны на безопасность, но европейцы откровенно не верят, что Европа будет защищена со стороны США", - считает Кошкин.

По его словам, подобные «сливы» случаются, чтобы попытаться создать искусственное напряжение между Россией и европейскими странами, которые являются членами НАТО.

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"Искандер-М" во время показательных выступлений в рамках III Международного военно-технического форума "Армия-2017" на Свердловском полигоне, 2017 год

Павел Лисицын/РИА "Новости"

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