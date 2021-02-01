ВМФ России пополнился новыми патрульным и малым ракетным кораблями

В Керчи спущен на воду патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", который в ноябре нынешнего года войдет в состав Черноморского флота России. А в Севастополе экипаж принял новый малый ракетный корабль "Грайворон", вооруженный ракетами "Калибр".
Церемония спуска на воду, после которой "Сергей Котов" пройдет дооснастку и будет укомплектован самым современным оборудованием, прошла на судостроительном заводе "Залив". Корабль водоизмещением до 1,7 тысячи тонн с экипажем до 60 человек может развивать скорость более 25 узлов, принимать на палубе 12-тонный вертолет и находиться в дальней морской зоне до 60 дней. Самое современное радиотехническое и гидроакустическое вооружение, а также средства радиоэлектронного противодействия позволяют обеспечивать защиту и охрану российских территориальных вод и решать стратегические задачи в дальней морской зоне.
Сейчас завод "Залив" обеспечен заказами на несколько лет вперед. На предприятие возвращаются специалисты, уехавшие отсюда в украинский период. Сегодня на "Заливе" одновременно строятся восемь судов различного водоизмещения и назначения. Еще несколько плавсредств проходят ремонт. Керченский завод становится крупным центром судостроения на юге России.
По традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского. А начальник Главного штаба ВМФ - первый заместитель главнокомандующего флота Александр Витко отметил, что в нынешнем году в состав ВМФ России войдут более 40 кораблей и судов. Пять-шесть из них будут нести службу на Черноморском флоте.
- Все шесть кораблей проекта 22160 будут на Черноморском флоте. Последующие серии, если будет принято решение, будут идти по другим флотам. Мы надеемся, что эта серия будет продолжена, - сообщил Александр Витко. - Проект 22160 зарекомендовал себя как очень хороший корабль, с отличными мореходными качествами, достаточным вооружением.
Кстати, три корабля проекта 22160 уже несут службу в составе Черноморского флота. Это "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин". Всего за 2020 год на Черноморский флот уже поступили 16 новейших боевых кораблей и судов обеспечения, в результате состав флота обновился на 70 процентов.
А в Севастополе в состав 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота вошел новый малый ракетный корабль "Грайворон", вооруженный ракетами "Калибр".
Сначала Андреевский флаг был освящен во флотском храме Архистратига Михаила, а затем поднят на палубе корабля в присутствии членов экипажа, начальника главного штаба ВМФ России Александра Витко, командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
- За последние два года в состав 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ вошли три корабля этого проекта - "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", - сообщил Александр Витко. - "Грайворон" с ракетным комплексом значительно повысит боевые возможности соединения.
Адмирал напомнил, что это девятый корабль серийного проекта "Буян-М", представители серии уже не раз показали свою боевую эффективность.
- Возможности оружия были продемонстрированы миру кораблями ЧФ и Каспийской флотилии в ходе ракетных атак по позициям террористов в Сирии, - сказал Витко.
Представитель Зеленодольского судостроительного завода сообщил, что на верфи сейчас строятся еще три корабля серии "Буян-М". Экипажу МРК "Грайворон" в ближайшее время предстоит отработать курсовые задачи, а в феврале моряки приступят к боевой подготовке.
Сергей Винник (Керчь - Севастополь) , Юлия Крымова