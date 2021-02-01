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РИА Новости

Американские военные отравились антифризом

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Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака.
Источник изображения: © AP Photo / Maya Alleruzzo

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. На американской военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь, передает телеканал CBS4.

Инцидент произошел в четверг, 28 января, в последний день десятидневных учений. Ранее со ссылкой на заявление базы сообщалось, что военнослужащие пострадали, приняв некое "неизвестное вещество".

Как заявила представитель первой бронетанковой дивизии подполковник Элли Пэйн, солдаты отравились этиленгликолем. Она подчеркнула, что военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей или во время учений.

Ведется расследование.

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1 комментарий
№1
01.02.2021 15:18
Цитата, q
На американской военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь, передает телеканал CBS4.
Он что, по бутылкам был разлит что ли?
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