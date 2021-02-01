Отработка стратегических планов обороны Польши прошла в строгой секретности.

На базе польской Академии военного искусства завершилось стратегическое командно-штабное учение «Zima-20». На подведение итогов учения прибыли президент и министр обороны Польши.

По словам главы государства А.Дуды это было крупнейшее мероприятие такого рода после 1989 года, в ходе которого отработаны стратегические планы обороны страны, проверены возможности новой системы управления и командования вооруженными силами, а также положений принятой в 2020 году Стратегии национальной безопасности.

Подведение итогов стратегического командно-штабного учения «Zima-20». Источник: www.belvpo.com

Президент также напомнил, что в действующей системе военного управления начальник генерального штаба Войска Польского будет отвечать за действия армии в военное время. Поэтому глава государства ожидает, что именно начальник генштаба подведет окончательные итоги учения и представит предложения о внесении необходимых изменений.

О значении учения говорил также министр национальной обороны Польши М.Блащак. По его мнению, мероприятие имеет особое значение, когда речь идет о плане закупок вооружений и военной техники, а также организации и дислокации войск.

Блащак отметил, что в ходе учения также проверена «пригодность» военной техники, которую планируется принять на вооружение, например, ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS или истребителей F-35. Политик подчеркнул, что благодаря этой технике боевые возможности армии значительно возросли.

Министр также не обошел вниманием обсуждение в СМИ дефектов винтовок Grot польского производства. Блащак пытался пошутить, что во время учения «Zima-20» винтовки не проверялись, потому что это оружие уже испытано и очень эффективно.

По итогам учения, будут сделаны выводы, в том числе по необходимости модернизации вооруженных сил.

И президент, и министр обороны подчеркнули, что учение проходило в сложных условиях – во время пандемии коронавируса, однако предпринимались меры предосторожности и поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Стоит подчеркнуть, что стратегическое командно-штабное учение проводилось с соблюдением строгих мер секретности, и информация в СМИ появилась только по завершении мероприятия.

Николай Астровский