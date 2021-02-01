Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Отработка стратегических планов обороны Польши прошла в строгой секретности

702
0
0
Отработка стратегических планов обороны Польши прошла в строгой секретности
Отработка стратегических планов обороны Польши прошла в строгой секретности.
Источник изображения: belvpo.com

На базе польской Академии военного искусства завершилось стратегическое командно-штабное учение «Zima-20». На подведение итогов учения прибыли президент и министр обороны Польши.

По словам главы государства А.Дуды это было крупнейшее мероприятие такого рода после 1989 года, в ходе которого отработаны стратегические планы обороны страны, проверены возможности новой системы управления и командования вооруженными силами, а также положений принятой в 2020 году Стратегии национальной безопасности.


Подведение итогов стратегического командно-штабного учения «Zima-20».
Источник: www.belvpo.com

Президент также напомнил, что в действующей системе военного управления начальник генерального штаба Войска Польского будет отвечать за действия армии в военное время. Поэтому глава государства ожидает, что именно начальник генштаба подведет окончательные итоги учения и представит предложения о внесении необходимых изменений.

О значении учения говорил также министр национальной обороны Польши М.Блащак. По его мнению, мероприятие имеет особое значение, когда речь идет о плане закупок вооружений и военной техники, а также организации и дислокации войск.

Блащак отметил, что в ходе учения также проверена «пригодность» военной техники, которую планируется принять на вооружение, например, ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS или истребителей F-35. Политик подчеркнул, что благодаря этой технике боевые возможности армии значительно возросли.

Министр также не обошел вниманием обсуждение  в СМИ дефектов винтовок Grot польского производства. Блащак пытался пошутить, что во время учения «Zima-20» винтовки не проверялись, потому что это оружие уже испытано и очень эффективно.

По итогам учения, будут сделаны выводы, в том числе по необходимости модернизации вооруженных сил.

И президент, и министр обороны подчеркнули, что учение проходило в сложных условиях – во время пандемии коронавируса, однако предпринимались меры предосторожности и поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Стоит подчеркнуть, что стратегическое командно-штабное учение проводилось с соблюдением строгих мер секретности, и информация в СМИ появилась только по завершении мероприятия.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
F-35
HIMARS
Patriot ЗРК
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
17.08.2020
Россия вышла к границам НАТО
04.02.2020
Зачем Варшаве американские F-35?
23.01.2020
Переговоры по «Форту Трамп» продолжатся – войска уже готовятся к переброске
09.04.2019
Польша предает собственный ВПК ради противостояния с Россией
04.03.2019
Польша намерена приобрести 32 истребителя F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:48
  • 8
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 19:39
  • 3
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 19:32
  • 32
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 19:29
  • 3
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 19:29
  • 144
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков