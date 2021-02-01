Компания Leonardo получила заказ на боевые модули для ЗРК ближнего действия IM-SHORAD.

Компания Leonardo DRS, Inc. получила заказ от фирмы General Dynamics Land Systems на первые 28 боевых модулей для ЗРК ближнего действия IM-SHORAD на базе колесных боевых машин. Сделка является частью крупного предварительного контракта на $600 млн., заключенного в сентябре 2020 г.

Боевые модули MEP (Mission Equipment Packages) будут установлены на шасси БТР Stryker A1 производства General Dynamics Land Systems. В конечном итоге заказ должен включать 144 комплекта модулей общей стоимостью $600 млн.

Контракт на боевые машины IM-SHORAD общей стоимостью $1,22 млрд. будет реализован консорциумом во главе с производителем транспортных средств и системным интегратором - General Dynamics Land Systems. Компании Lockheed Martin и Raytheon, в свою очередь, будут поставлять зенитные ракеты.

Основным элементом комплектов MEP является многоцелевая турельная система Moog RIWP (Reconfigurable Integrated-Weapon Platform), в которую интегрированы различные системы, такие как 30-мм пушка XM914, 7,62-мм пулемет M240, зенитные ракеты Stinger, ПТУР Longbow HELLFIRE, РЛС MHR (Multi-Mission Hemispheric Radar). Все это объединено в единую боевую систему, которая обеспечивает борьбу с различными типами воздушных целей, в том числе с беспилотными летательными аппаратами.

Система IM-SHORAD уже прошла успешные испытания на 9 прототипах. Первые поставки модулей MEP концерну General Dynamics Land Systems, как ожидается, начнутся в 2021 году. Контракт должен быть завершен к 2025 г., а заказанные машины войдут в состав подразделений ПВО боевых бригад СВ США.