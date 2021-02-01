Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Компания Leonardo получила заказ на боевые модули для ЗРК ближнего действия IM-SHORAD

666
0
0
Компания Leonardo получила заказ на боевые модули для ЗРК ближнего действия IM-SHORAD
Компания Leonardo получила заказ на боевые модули для ЗРК ближнего действия IM-SHORAD.
Источник изображения: belvpo.com

Компания Leonardo DRS, Inc. получила заказ от фирмы General Dynamics Land Systems на первые 28 боевых модулей для ЗРК ближнего действия IM-SHORAD на базе колесных боевых машин. Сделка является частью крупного предварительного контракта на $600 млн., заключенного в сентябре 2020 г.

Боевые модули MEP (Mission Equipment Packages)  будут установлены на шасси БТР Stryker A1 производства General Dynamics Land Systems. В конечном итоге заказ должен включать 144 комплекта модулей общей стоимостью $600 млн.

Контракт на боевые машины IM-SHORAD общей стоимостью $1,22 млрд. будет реализован консорциумом во главе с производителем транспортных средств и системным интегратором - General Dynamics Land Systems. Компании Lockheed Martin и Raytheon, в свою очередь, будут поставлять зенитные ракеты.

Основным элементом комплектов MEP является многоцелевая турельная система Moog RIWP (Reconfigurable Integrated-Weapon Platform), в которую интегрированы различные системы, такие как 30-мм пушка XM914, 7,62-мм пулемет M240, зенитные ракеты Stinger, ПТУР Longbow HELLFIRE, РЛС MHR (Multi-Mission Hemispheric Radar). Все это объединено в единую боевую систему, которая обеспечивает борьбу с различными типами воздушных целей, в том числе с беспилотными летательными аппаратами.

Система IM-SHORAD уже прошла успешные испытания на 9 прототипах. Первые поставки модулей MEP концерну General Dynamics Land Systems, как ожидается, начнутся в 2021 году. Контракт должен быть завершен к 2025 г., а заказанные машины войдут в состав подразделений ПВО боевых бригад СВ США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
Stinger
Stryker
М-91
Компании
General Dynamics
Leonardo
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
02.11.2020
Мозги в сапоги: американские военные осваивают искусственный интеллект
18.06.2020
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
10.10.2019
США представят свой аналог российского ЗРПК "Панцирь-С1"
11.07.2018
Готовься, Россия: американская армия направляет больше оружия в Европу
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:48
  • 8
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 19:39
  • 3
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 19:32
  • 32
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 19:29
  • 3
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 19:29
  • 144
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков