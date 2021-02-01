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Китайский космический гамма-монитор увидел свой первый гамма-всплеск

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Китайский космический гамма-монитор GECAM
Китайский космический гамма-монитор GECAM.
Источник изображения: GECAM team / Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences

Один из спутников китайского гамма-монитора всего неба GECAM зарегистрировал свой первый гамма-всплеск. Предполагается, что он может быть связан с магнитаром в нашей галактике или быть результатом слияния двух компактных объектов. Циркуляр об открытии всплеска опубликован на сайте Сети координат гамма-всплесков.

GECAM (Gravitational Wave High-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor) разработан учеными из Института физики высоких энергий Китайской академии наук и запущен в космос при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с космодрома Сичан 9 декабря прошлого года. Задачей проекта является непрерывный мониторинг всего неба для регистрации коротких гамма-всплесков, возникающих в результате слияний компактных объектов, которые также являются источниками гравитационных всплесков, сверхдлинных гамма-всплесков, рентгеновских вспышек от различных астрофизических источников, а также наземных гамма-вспышек.


Положение аппаратов GECAM на околоземной орбите (слева) и устройство аппаратов (справа).

Источник изображения: Shaolin Xiong / IHEP, CAS



Положение GECAM на диаграмме «поле зрения-диапазон энергий квантов».

Источник изображения: Shaolin Xiong / IHEP, CAS


GECAM состоит из двух аппаратов, каждый весом 160 килограммов, которые находятся на орбите высотой около 600 километров. Каждый аппарат оснащен куполообразной системой, содержащей 25 детекторов гамма-излучения и восемь детекторов заряженных частиц. Рабочий диапазон GECAM по энергиям частиц составляет от 6 килоэлектронвольт до 5 мегаэлектронвольт, и в течение нескольких минут после обнаружения всплеска излучения аппараты смогут отправить оповещение об этом на другие наземные и космические телескопы.

Ранним утром 20 января 2021 года аппарат GECAM-B оповестил о первой регистрации всплеска гамма-излучения GRB 210119A. Он длился около 50 миллисекунд и был классифицирован как короткий гамма-всплеск, который также наблюдался космическими телескопами «Ферми», «Swift» и Insight-HXMT. Источником всплеска могло быть слияние двух нейтронный звезд или черных дыр или он может быть связан с галактическим магнитаром Swift J1851.2-6148. Таким образом, GECAM стал частью глобальной системы наблюдений за гамма-всплесками, играющей важную роль в эпоху мультиволновой астрономии.

Наблюдения за источниками гравитационных всплесков в электромагнитном диапазоне крайне важны для понимания процессов, управляющих подобными событиями. Пока что в копилке ученых лишь один достоверный случай наблюдений — в середине 2017 года было зафиксировано слияние нейтронных звезд, находящихся на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Солнца, в эллиптической галактике NGC 4993 в созвездии Гидры.

Александр Войтюк

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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