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Газета.ru

Украинский эксперт заявил об исходящей от Крыма угрозе

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Источник изображения: gazeta.ru

Военный эксперт на Украине сравнил Крым с авианосцем

Крым - это угрожающий Украине авианосец, заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, на полуострове развернуты сотни крылатых ракет с ядерными боеголовками. Россия полностью контролирует Черное море, добавил он, и поэтому Киеву нужно развивать свои ВМС.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил об «угрозе», которую Крым представляет для Украины. Его слова передает РИА «Новости».

«Главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет», - подчеркнул украинский эксперт.

Он добавил, что сейчас на «непотопляемом авианосце Крым» дислоцированы порядка 200 крылатых ракет - в том числе и способных поразить цель на расстоянии до 2,5 тыс. километров ядерным зарядом.

Самусь признал, что Россия сейчас полностью контролирует Черное море и «в любой момент» может заблокировать украинские гавани. Поэтому, считает он, Киев должен развивать свои военно-морские силы гораздо активнее.

«К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов», - заявил он. Самусь добавил, что какие-то изменения начались с украинским флотом только сейчас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в Крыму существенно увеличилась российская группировка вооруженных сил. В ответ депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что мощная армейская группировка на полуострове создана в первую очередь для ответа на непрекращающиеся провокации со стороны Североатлантического альянса.

«С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь», - заявил парламентарий.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что НАТО усиливает присутствие в регионе Черного моря, а Россия отвечает «на агрессивную политику» альянса.

«Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там», - сказал Цеков РИА «Новости».

НАТО отнюдь не впервые указывает на «российскую угрозу». В докладе о реформировании «НАТО-2030» Россию назвали главной военной угрозой организации. «В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для альянса», - указывалось в нем.

Как утверждают в НАТО, российское правительство стремится к гегемонии над бывшими республиками СССР, а также подрывает их суверенитет и территориальную целостность.

Москва, по мнению НАТО, стремится преградить путь государствам, которые хотят присоединиться к организации.

В частности, согласно документу, Россия продолжает «агрессию» на Украине и в Грузии. По этой причине военно-политический блок считает необходимым укреплять партнерство с этими «уязвимыми демократиями», которые стремятся присоединиться к НАТО и «находятся под постоянным внешним и внутренним давлением» со стороны Москвы.

Российские власти обвинения в свой адрес отвергают, заявляя об отсутствии агрессивных намерений и взаимно обвиняют в недоброжелательном давлении НАТО.

Украина также постоянно говорит об угрозе, которую несет ей российский Крым. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что ВМС готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, так как Украина намерена вернуть Крым. «Будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения», - сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов заявил, что если украинская армия пойдет на военную конфронтацию с Россией, ее ждет полный провал.

«У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно», - сказал депутат.

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Петр Николаев

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Страны
Грузия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Авианосец
Ядерный щит
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