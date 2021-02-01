Грузины занялись разработкой ударного беспилотника

Грузинское предприятие «Тбилавиамшени» занялось разработкой разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Т-31. Об этом, как пишет блог dambiev, рассказывается в репортаже грузинского телеканала Business Media Georgia. Разработка аппарата ведется с 2019 года.

Согласно проекту, беспилотник Т-31 сможет нести вооружение массой до 350 килограммов на подкрыльевых пилонах. Продолжительность полета разведывательно-ударного аппарата составит до 72 часов. Другие подробности о проекте пока не раскрываются.

Грузинские предприятия занимаются разработкой собственных беспилотных летательных аппаратов на протяжении последних нескольких лет. В 2012 году грузинские специалисты испытали разведывательный беспилотник местного производства.

Василий Сычёв