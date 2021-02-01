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Интерфакс-АВН

На Северном флоте проверили боеготовность армейского корпуса

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Тактико-специальные учения сухопутных и береговых войск Северного флота
Тактико-специальные учения сухопутных и береговых войск Северного флота на полигоне в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Северный флот России проверил боеготовность подразделений армейского корпуса, сообщила пресс-служба флота в воскресенье.

"В течение недели в соединениях и воинских частях проходили комплексные тренировки по развертыванию пунктов управления и их работе. Также проводились занятия с командным составом по слаживанию подразделений, управлению войсками и оперативной подготовке", - говорится в сообщении.

"Мероприятия проводились на уровне подразделений, частей и соединений, а также в составе армейского корпуса. При этом отрабатывались вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности", - отметили в пресс-службе.

Армейский корпус Северного флота со штабом в Мурманске - оперативно-тактическое объединение береговых войск. Включает, в частности, две мотострелковые бригады. О создании 14-го армейского корпуса Северного флота в апреле 2017 года сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Корпус предназначен для выполнения задач в арктической зоне.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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Арктика
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