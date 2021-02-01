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WarSpot

Черноморский флот вооружился ракетным кораблём

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Источник изображения: warspot.ru

Российский ВМФ пополнился новой боевой единицей. Вчера, 30 января, пресс-служба Южного военного округа РФ сообщила о том, что в Севастополе прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 «Грайворон».

МРК «Грайворон» с бортовым номером 639 — девятый в серии из двенадцати малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр «Буян-М»). Он был заложен на Зеленодольском заводе имени Горького 10 апреля 2015 года, а через пять лет сошёл на воду. В августе 2020 года был осуществлён перевод МРК «Грайворон» из Зеленодольска в Новороссийск для дооснащения и проведения испытаний. Заводские ходовые испытания корабля начались 19 сентября 2020 года.

МРК «Грайворон» в Севастополе

Источник изображения: function.mil.ru

«Грайворон» вошёл в состав 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота, в составе которой уже находятся три других однотипных МРК «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия» (заводские номера 636, 637 и 638), введённые в строй в 2018-2019 годах.

Малые ракетные корабли проекта 21631 строятся на Зелендольском заводе с 2010 года и предназначены для ВМФ РФ. Корабли, оснащённые артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением, призваны охранять экономическую зону государства. Каждый из кораблей имеет водоизмещение около 950 т и способен развивать скорость до 25 узлов. Вооружение корабля состоит из ракетного комплекса «Калибр», артиллерийской установки А-190 калибра 100 мм, а также пусковых установок «Гибка» для зенитных ракет «Игла» и зенитного артиллерийского комплекса АК-630–2 «Дуэт».

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Гибка
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
21631 Буян-М
ЧФ
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