В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Продление договора СНВ-3 в Кремле считают успехом "всего думающего человечества", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран". Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента России

Он добавил, что согласовать вопрос о пролонгации соглашения удалось быстро, так как администрация нового президента США Джо Байдена проявила политическую волю.

Песков напомнил, что Вашингтон сам вышел с инициативой о продлении и "сформулировал предложение в пять лет", что сразу же поддержала Россия.

Представитель Кремля подчеркнул, что после успеха в вопросе ДСНВ можно надеяться на лучшее в отношениях с США, но вряд ли стоит ожидать изменения позиции Вашингтона "по наиболее чувствительным вопросам".

В целом первый телефонный разговор президентов России и США был "деловитым" и "прагматичным", добавил Песков.

"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран", — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Они обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы.

После всех необходимых дипломатических процедур и поддержки пролонгации СНВ-3 обеими палатами парламента российский президент в пятницу подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие договора.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры к успеху не привели.

Сменивший Трампа на посту президента Байден поддержал продление Договора без дополнительных условий.