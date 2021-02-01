Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик

В арабских социальных сетях появилась видеозапись полета на экстремально низкой высоте вертолета Ми-35М. Воздушный инцидент произошел над одной из автомобильных дорог в Ираке.

Как говорится в аннотации к ролику, вертолет осуществлял патрулирование территории и сопроводил грузовик с военными. В какой-то момент пилот решил пролететь рядом с кузовом машины. Судя по видеозаписи, находящиеся в автомобиле военнослужащие испытали массу эмоций и потребовали, чтобы пилоты поднялись выше.

Отметим, что транспортно-боевые вертолеты Ми-35М российского производства активно эксплуатируются в военно-воздушных силах Ирака. Во время борьбы с террористами Ми-35М сумел показать себя с самой лучшей стороны. Кроме традиционной высокой живучести, они также продемонстрировали способность эффективно воевать как днем, так и ночью - вертолет оборудован современной обзорно-прицельной станцией с тепловизионным каналом.

Спаренные 23-мм пушки имеют запас снарядов в количестве 450 штук. Противотанковые управляемые ракеты "Штурм" дополняются неуправляемыми снарядами С-8 и С-13. Экипаж вертолета - два человека. Максимальная скорость до 300 км/ч. Масса может доходить до 11500 килограммов. Машина может перевозить восемь десантников.

Николай Грищенко