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Российская газета

Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник изображения: rg.ru

В арабских социальных сетях появилась видеозапись полета на экстремально низкой высоте вертолета Ми-35М. Воздушный инцидент произошел над одной из автомобильных дорог в Ираке.

Как говорится в аннотации к ролику, вертолет осуществлял патрулирование территории и сопроводил грузовик с военными. В какой-то момент пилот решил пролететь рядом с кузовом машины. Судя по видеозаписи, находящиеся в автомобиле военнослужащие испытали массу эмоций и потребовали, чтобы пилоты поднялись выше.

Отметим, что транспортно-боевые вертолеты Ми-35М российского производства активно эксплуатируются в военно-воздушных силах Ирака. Во время борьбы с террористами Ми-35М сумел показать себя с самой лучшей стороны. Кроме традиционной высокой живучести, они также продемонстрировали способность эффективно воевать как днем, так и ночью - вертолет оборудован современной обзорно-прицельной станцией с тепловизионным каналом.

Спаренные 23-мм пушки имеют запас снарядов в количестве 450 штук. Противотанковые управляемые ракеты "Штурм" дополняются неуправляемыми снарядами С-8 и С-13. Экипаж вертолета - два человека. Максимальная скорость до 300 км/ч. Масса может доходить до 11500 килограммов. Машина может перевозить восемь десантников.


Николай Грищенко

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Страны
Ирак
Россия
Продукция
Ми-35
Ми-35М
С-13
С-8
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2 комментария
№1
01.02.2021 15:56
Одно слово - арабы.
Им верблюды нужны, а не вертолеты.
0
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№2
01.02.2021 17:48
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
Да ладно вам бурчать, малость полихачить тоже зачёт. По моему молодцы. В авгане советские лётчики и не такие выкрутасы творили😁
+1
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