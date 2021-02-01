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Industry Hunter

Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис Москва» центр проектирования микросхем

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ОЭЗ «Технополис Москва»
ОЭЗ «Технополис Москва».
Источник изображения: industry-hunter.com

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» - НПЦ «ЭЛВИС» откроет центр проектирования микросхем на площадке «Алабушево» в первой половине 2021 года. Предприятие займется разработкой элементной базы для авиационной и космической техники, а также проектированием микросхем для телекоммуникационного оборудования и систем связи, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Компания планирует занять девять тысяч квадратных метров в инновационном лабораторно-промышленном корпусе, расположенном на площадке «Алабушево». Сейчас предприятие также локализовано в Зеленограде, на нем трудятся более 500 человек, которые ежегодно выпускают около 25 тысяч микросхем и систем безопасности.  Переезд даст резиденту возможность к 2030 году расширить штат до 900 сотрудников и увеличить мощности производства в четыре раза, почти до почти 100 тысяч электронных изделий в год, — сказал руководитель ведомства.

Компания разрабатывает системы на кристалле на базе собственной платформы проектирования «МУЛЬТИКОР», а также высокотехнологичные системы безопасности. Среди них системы для телекоммуникационного оборудования и радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов.

Предприятие является одним из передовых разработчиков и производителей микроэлектроники не только в столице, но и в стране. Среди клиентов компании более 500 компаний из разных отраслей промышленности, а также зарубежные IT-партнеры из Великобритании, Кореи, Швейцарии, Болгарии. В прошлом году Министерство промышленности и торговли определило компанию одним из ключевых исполнителей Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

         

 

 

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