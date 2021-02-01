В США разрешены полностью автоматизированные коммерческие полёты дронов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило первые полностью автоматизированные коммерческие полёты беспилотных летательных аппаратов, дав небольшой фирме «зелёный свет» на эксплуатацию беспилотных авиационных систем (БАС) без прямого контроля со стороны диспетчеров или операторов-людей.

Решение FAA предписывает, чтобы БАС работали только над малонаселёнными территориями на высоте менее 400 футов. Тем не менее, это знаковое событие для фермеров, шахтёров и других лиц, заинтересованных в расширении коммерческого использования беспилотных авиационных систем в своей работе.

Агентство заявило в разрешительных документах, опубликованных на его веб-сайте, что расширение коммерческого использования автоматизированных беспилотных летательных аппаратов может добавить «эффективности многим отраслям, которые питают нашу экономику, таким как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, транспорт и производство товаров кратковременного пользования».

Более того, эти операции позволят добиться снижения воздействия на окружающую среду, поскольку в них будет задействован небольшой самолёт без пассажиров и экипажа, а не пилотируемый самолёт значительно большего размера. Учитывая эти соображения, операции с использованием малых беспилотников, которые заявитель будет осуществлять в рамках этого исключения, отвечают общественным интересам, — говорится в заявлении FAA.

FAA ранее одобрило БАС для проверки инфраструктуры, такой как железнодорожные пути и трубопроводы. Компания American Robotics Inc. получила новое разрешение от FAA.

Беспилотники-разведчики компании летают по заранее определённым полётным программам, вооружённые технологией, позволяющей избежать столкновения с птицами и другими самолётами. Дроны весят менее 20 фунтов, говорится в статье The Wall Street Journal, которая первой сообщила об этом решении FAA.

За решением стоит четыре года испытаний в восьми штатах. Оно открывает перспективу для более широкого тестирования использования автоматических дронов для других отраслей промышленности.