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Техкульт

Флот Нидерландов создал виртуальный тур по внутренностям секретной субмарины «Walrus»

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Подводная лодка

Подводные лодки – одни из самых секретных объектов любой армии мира. Тем не менее, Королевский флот Нидерландов предоставил возможность ознакомиться с устройством подводной лодки класса «Walrus» в виртуальной реальности. Примечательно, что видеотур был создан с помощью квадрокоптера, который совершил виртуозный полет в тесных помещениях субмарины.

Дизель-электрические подводные лодки класса «Walrus» невелики: длина – 67,6 м, ширина – 8,5 м, экипаж 55 человек. Субмарины этого класса считаются одними из самых эффективных из неядерных ПЛ НАТО, и часто используются для сбора развединформации. Видео показывает несколько самых засекреченных отсеков субмарины. Один из них – 533-мм торпедный аппарат с боекомплектом из 20 американских торпед общего назначения Мк.48 и ПКР Sub-Harpoon. На представленном видео стеллажи для хранения боеприпасов пусты, поскольку в этот момент лодка находится в порту – однако это не мешает оператору показать крупным планом люки, ведущие к торпедным аппаратам. Следующие объекты экскурсии – боевой информационный центр с перископом, камбуз и инженерные отсеки. Подводные лодки класса «Walrus» разработаны около 30 лет назад, что не уменьшает их достоинств. Подводная лодка достаточно тесна, что особенно хорошо видно в инженерном отсеке. В таких условиях клаустрофобам лучше подыскать другое место для службы.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
Mk.48
Проекты
NATO
Ядерный щит
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