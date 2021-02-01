Американских морпехов при высадке теперь будут поддерживать дроны-камикадзе

Техника корпуса морской пехоты США

Корпус морской пехоты США отрабатывает новую тактику огневой поддержки во время высадки десанта с использованием беспилотных катеров и дронов-камикадзе, начиненных поражающими зарядами.

Надводные беспилотники нового типа разработала компания Metal Shark. Сейчас уже очевидно – морская пехота США активно готовится противостоять Китаю в Южно-Китайском море. Если дело дойдет до реального конфликта, то основной задачей морпехов станет уничтожение береговых укреплений на островах, где им будут противостоять ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Большинство островов, о которых идет речь – искусственные и очень небольшие по площади. Первоначально они якобы предназначались для установки научно-исследовательских станций, однако на самом деле их создавали под военные объекты – РЛС, установки ПКР, артиллерийские батареи и военные аэродромы, обеспечив надежную защиту от вражеского десанта.

Техника корпуса морской пехоты США

Анализ Пентагона показал, что американские морпехи в случае высадки могут оказаться без полноценной огневой поддержки: танки и артиллерия морпехов будут неэффективны на такой маленькой площади, как и авиация, которая наверняка окажется под огнем ПВО НОАК. Командование корпуса морской пехоты решило использовать в качестве средства огневой поддержки надводные автономные катера LRUSV компании Metal Shark. Ее руководство сообщило, что готово предоставить сеть таких надводных беспилотников, оснащенных дронами-камикадзе.

Техника корпуса морской пехоты США

Вот как это будет выглядеть в реальной морской десантной операции. Катера бесшумно приближаются со всех сторон к острову, используя инфракрасные камеры для оценки обстановки. Одновременно запускаются разведывательные дроны, которые будут обеспечивать десантников тактической информацией. В момент высадки с катеров запускаются дроны-камикадзе, которые начинают барражировать над островом в ожидании команды атаковать вражеские объекты. По мере их уничтожения морпехи продвигаются вглубь острова до его полного захвата. Морские пехотинцы также рассматривают возможность использовать LRUSV для борьбы с кораблями противника.