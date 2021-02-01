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Интерфакс-АВН

Общевойсковая армия ЗВО проводит маневры в шести регионах России

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Более 800 военнослужащих и около 200 единиц военной техники задействованы в эпизоде маневров, которые проводит 20-я общевойсковая армия Западного военного округа, сообщили в ЗВО в воскресенье.

"Военнослужащих мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа предотвратили тыловую атаку условного противника в ходе масштабного учения войск армии в шести регионах страны", - говорится в сообщении ЗВО.

"Согласно замыслу учений, условный противник смог незаметно выполнить обход основной части общевойсковой группировки войск в Воронежской области. Для отражения атаки экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 организовали маневренную оборону своих позиций с использованием рельефа местности. Главной целью учения стала проверка подразделений полка и приданных сил для отражения скрытной атаки "противника" и принятия решений для уничтожения превосходящих сил", - отмечается в сообщении ЗВО.

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