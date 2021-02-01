Военные проведут под Петербургом учения с С-400

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Отражение авиационного удара условного противника при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" отработают военные 4-5 февраля под Санкт-Петербургом, сообщили в Минобороны РФ.

"Зенитчики развернут зенитные ракетные комплексы в боевой порядок в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронной борьбы и имитацией воздушного налета условного противника, отработают элементы маскировки техники, отражения разведывательно-диверсионных групп, выполнят практических задач по отражению авиационного удара условного противника с проведением электронных пусков по воздушным целям", - говорится в сообщении военного ведомства.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), способная на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-400 стоит на вооружении ВКС РФ. Система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.