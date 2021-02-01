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Интерфакс-АВН

Авиаполк на учении в Курской области уничтожит командные пункты условного противника

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО проведет 5 февраля в Курской области учение с участием истребителей Су-30СМ, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработают элементы маневренного воздушного боя в простых и сложных метеорологических условиях, будут практиковаться в выполнении сложного пилотажа для ухода от средств ПВО, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также отработке слаженность действий различным составом при нанесении удара по объектам, имитирующим командные пункты условного противника и скопления живой силы", - говорится в сообщении.

Полетные задания летчики-истребители будут выполнять одиночно и в составе звеньев, сообщили в Минобороны.

Су-30СМ - двухместный истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Он предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Су-30СМ серийно поставляют в войска с 2013 года. На сегодня они стали самым многочисленным типом современных истребителей на вооружении - ВКС и ВМФ России уже получили более сотни таких самолётов.

Штаб Шестой Ленинградской армии ВВС и ПВО расположен в Санкт-Петербурге. В составе армии - соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитных ракетных войск. Согласно сайту Минобороны, в зоне ответственности армии - воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн квадратных километров и свыше 3 тыс. км государственной границы.

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