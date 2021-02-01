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Главкомы Украины не намерены отвечать за крушение Ан-26

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны, потребовав отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные по результатам служебного расследования.

Соответствующую информацию распространило издание «Українськi Новини».

Дисциплинарные взыскания были вынесены, предположительно по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении Хомчака в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание.

Eadailyнапоминает, что военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-26
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