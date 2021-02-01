В России создается единый холдинг ракетного двигателестроения

Российские предприятия, занятые в создании ракетных двигателей, будут окончательно интегрированы в единую структуру в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил гендиректор научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» (входит в Роскосмос) Игорь Арбузов в интервью газете «За Родину», пишет ТАСС.

«В 2020 году практически завершено создание интегрированной структуры, остался всего лишь один шаг, который должен состояться в ближайшие месяцы - передача акций Конструкторского бюро химического машиностроения (КБХМ) им. А. М. Исаева в доверительное управление НПО «Энергомаш». После этого все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения будут сформированы в единую структуру», - сказал Арбузов.

Он пояснил, что цель создания холдинга - формирование более эффективной кооперации между предприятиями, сокращение затрат на создание новых производственных мощностей и сбалансированное распределение загрузки не только в производстве, но и в конструкторских бюро.