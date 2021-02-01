Войти
Российская газета

Зенитная самоходка "Деривация" получит управляемые снаряды

459
0
0
Источник изображения: Евгений Одиноков/РИА Новости

Возможности зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация" будут расширены за счет новых боеприпасов: многофункционального, бронебойно-подкалиберного и управляемого снарядов. С таким боекомплектом зенитная самоходка сможет эффективно бороться даже с танками, считает эксперт.

- Наряду с ранее принятыми на вооружение боеприпасами ЗАК "Деривация-ПВО" получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сейчас ведутся их испытания, - сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика самоходки, холдинга Уралвагонзавод.

Зенитная самоходка с 57-миллиметровой автоматической пушкой на базе БМП-3 была впервые представлена на "Армии-2018". Через два года машина приняла участие в Параде Победы на Красной площади. Отличительной особенностью комплекса является оптико-электронная система наведения - она ведет поиск целей, не используя радиоволны. Соответственно, не привлекает внимания вражеских радаров и неуязвима для противорадиолокационных ракет. А боеприпасы к пушке нечувствительны к электронным помехам.

- С управляемым снарядом "Деривация-ПВО" будет представлять серьезную опасность не только для воздушных целей, но даже для основных боевых танков. Учитывая высокую плотность точного огня, комплекс сможет вывести из строя электронику и датчики ОБТ, оставив его "слепым" на поле боя, - считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
01.02.2021
В РФ приступили к испытанию «умных» снаряды для ЗАК «Деривация-ПВО»
21.07.2020
Оружие сокрушительной мощи. О российской артиллерии будущего и современных роботах
23.10.2019
Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал новый боевой модуль в калибре 57 мм
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
15.09.2015
Тагил – чем смог, тем удивил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:48
  • 8
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 19:39
  • 3
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 19:32
  • 32
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 19:29
  • 3
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 19:29
  • 144
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков