Зенитная самоходка "Деривация" получит управляемые снаряды

Возможности зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация" будут расширены за счет новых боеприпасов: многофункционального, бронебойно-подкалиберного и управляемого снарядов. С таким боекомплектом зенитная самоходка сможет эффективно бороться даже с танками, считает эксперт.

- Наряду с ранее принятыми на вооружение боеприпасами ЗАК "Деривация-ПВО" получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сейчас ведутся их испытания, - сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика самоходки, холдинга Уралвагонзавод.

Зенитная самоходка с 57-миллиметровой автоматической пушкой на базе БМП-3 была впервые представлена на "Армии-2018". Через два года машина приняла участие в Параде Победы на Красной площади. Отличительной особенностью комплекса является оптико-электронная система наведения - она ведет поиск целей, не используя радиоволны. Соответственно, не привлекает внимания вражеских радаров и неуязвима для противорадиолокационных ракет. А боеприпасы к пушке нечувствительны к электронным помехам.

- С управляемым снарядом "Деривация-ПВО" будет представлять серьезную опасность не только для воздушных целей, но даже для основных боевых танков. Учитывая высокую плотность точного огня, комплекс сможет вывести из строя электронику и датчики ОБТ, оставив его "слепым" на поле боя, - считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Антон Валагин