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ТАСС

Создание единого холдинга ракетного двигателестроения завершится в ближайшие месяцы

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Игорь Арбузов
Игорь Арбузов.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Как сообщил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, цель его создания - формирование более эффективной кооперации между предприятиями и сокращение затрат

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские предприятия, занятые в создании ракетных двигателей, будут окончательно интегрированы в единую структуру в ближайшие месяцы. Об этом сообщил гендиректор научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш" (входит в Роскосмос) Игорь Арбузов в интервью газете "За Родину", опубликованном в воскресенье.

"В 2020 году практически завершено создание интегрированной структуры, остался всего лишь один шаг, который должен состояться в ближайшие месяцы - передача акций Конструкторского бюро химического машиностроения (КБХМ) им. А. М. Исаева в доверительное управление НПО "Энергомаш". После этого все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения будут сформированы в единую структуру", - сказал Арбузов.

Он пояснил, что цель создания холдинга - формирование более эффективной кооперации между предприятиями, сокращение затрат на создание новых производственных мощностей и сбалансированное распределение загрузки не только в производстве, но и в конструкторских бюро.

О предприятиях

НПО "Энергомаш" является управляющей компанией создаваемого в РФ холдинга ракетного двигателестроения, куда, помимо головной корпорации, входят ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА, Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ) и НИИмаш (г. Нижняя Салда, Свердловская область) и ОКБ "Факел"

КБХМ им. А. М. Исаева разрабатывает двигатели для жидкотопливных ракет и разгонных блоков, двигательные установки для пилотируемых и автоматических космических аппаратов, импульсные двигатели, узлы и агрегаты жидкостных реактивных двигателей. Экспериментальная база предприятия позволяет проводить огневые испытания разрабатываемых двигателей, двигательных установок и их агрегатов с имитацией высотных условий на натурных компонентах, а также пневмовакуумные, гидравлические, газодинамические, вибродинамические испытания двигателей, двигательных установок и их агрегатов.

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Страны
Россия
Компании
ВМЗ
КБХА
КБХМ Исаева
Протон-ПМ
Роскосмос
Факел МКБ
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
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