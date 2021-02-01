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ТАСС

Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: twitter.com/Rogozin

Гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов отметил, что объем работ 2021 года на 20-25% превышает показатели предыдущего года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) в 2021 году доставит в Самару двигатель РД-171МВ для его испытаний в составе ступени ракеты. Об этом сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

"С нашими партнерами в Самаре (ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс") будут проводиться работы по РД-171МВ: мы должны поставить двигатель для проведения испытаний в составе ступени РН (ракеты-носителя - прим. ТАСС)", - сказал Арбузов в интервью газете "За Родину", подчеркнув, что в 2021 году предприятию "отдыхать будет некогда".

По словам гендиректора НПО "Энергомаш", в совокупности объем работ 2021 года на 20-25% превышает предыдущий год. Из-за этого в некоторых цехах придется организовывать вторую и третью смены.

В частности, большой объем работы предполагается в конструкторском бюро и испытательном комплексе. "Это и создание РД-191М, и отработка двигателя РД-171МВ, доведение его до необходимой кондиции, и проведения ряда испытаний", - пояснил Арбузов.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о первом полноразмерном огневом испытании самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, все параметры были в норме. Двигатель РД-171МВ создают для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты.

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Страны
Россия
Продукция
РД-170
РД-191
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Союз-5 РН
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