Три высокопоставленных военачальника подали в суд на минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов обратились в суд с требованием отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные министерством обороны страны по результатам служебного расследования. Об этом сообщает издание «Українськi Новини».

Первые двое обратились с исками в Окружной административный суд Киева, последний — в Винницкий окружной административный суд.

Предположительно дисциплинарные взыскания были вынесены по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран 27 ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении Хомчака в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание. В связи с этим они просят признать приказы ведомства незаконными и отменить их, Хомчак также требует признать противоправными действия должностных лиц ведомства в ходе проведения расследования, обстоятельства которого засекречены.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября 2020 года вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Погибли 26 человек. Выжил один курсант, который смог выпрыгнуть из самолета перед столкновением с землей. Впоследствии он дал показания, которые позволили восстановить картину происходившего непосредственно перед авиакатастрофой.

В начале октября специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета. Расшифровка черных ящиков показала, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателем. Одной из причин катастрофы также признаны ошибки экипажа.