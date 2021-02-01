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ТАСС

Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX

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Источник изображения: © REUTERS/Gene Blevins

Компания вынуждена откладывать новые испытания, отмечает портал The Verge

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США начало расследование после того, как в декабре 2020 года прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Этот запуск состоялся 9 декабря в штате Техас. Прототип корабля, предназначенного для будущих полетов на Марс, достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Несмотря на это, глава SpaceX Илон Маск в Twitter отметил, что считает тест успешным.

По словам источников портала, сотрудники авиарегулятора начали разбирательство на этой неделе. Они, в частности, полагают, что специалисты SpaceX нарушили условия, на которых им было разрешено провести запуск. Каким именно образом, не уточняется. В ФАУ отметили, что получили от компании дополнительную информацию, касающуюся ее запроса на изменения условий указанного разрешения на испытания. В управлении подчеркнули, что от SpaceX потребуется предпринять ряд мер для выполнения требований регулятора.

По сведениям портала, SpaceX вынуждена откладывать новые испытания корабля, в частности, из-за указанного разбирательства ФАУ.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".

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SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
ИТ
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3 комментария
№1
01.02.2021 18:52
В отличие от своего авиационного подразделения, которое вполне нормально, космическое подразделение FAA имеет принципиально нарушенную нормативную структуру.
Их правила рассчитаны на несколько одноразовых запусков в год с нескольких правительственных объектов. По этим правилам человечество никогда не доберется до Марса.


SN9 и SN10 ждут команды на взлет:

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№2
01.02.2021 19:20
Цитата, BorSch сообщ. №1
Фотографии классные, но что-то мне подсказывает, что до реальных полётов ещё очень далеко.
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№3
01.02.2021 19:29
Цитата, LEO101 сообщ. №2
Фотографии классные, но что-то мне подсказывает, что до реальных полётов ещё очень далеко.
Очень далеко, это сколько?  Как Вы считаете, кто раньше полетит Starship или российский супертяж?
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