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Стало известно о нарушении SpaceX лицензии на запуск космических кораблей

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Источник изображения: Фото: SpaceX Flickr / РИА Новости

Компания Илона Маска SpaceX во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре 2020 года, которые закончились взрывом, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом сообщает The Verge.

Starship разработали для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты 10 декабря взорвался во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.

По данным издания, случай привлек внимание FAA. Управлением было запущено собственное расследование. Власти изучают не только само крушение ракеты, но и «отказ SpaceX придерживаться условий» запуска космических кораблей. Какая именно часть испытаний могла нарушить лицензию не уточняется.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США расследует дело в отношении главы SpaceX Илона Маска. Компанию подозревают в дискриминации иммигрантов при приеме на работ. Ведомство получило жалобу от человека, который утверждал, что в марте 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей. Компанию попросили его подтвердить законность проживания на территории страны. В конечном итоге SpaceX отказала в трудоустройстве, потому что он не является гражданином США.


Милана Микаилова

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США
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Илон Маск
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2020-й год
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