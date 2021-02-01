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Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области назвали «идиотизмом»

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Испытательный пуск ракеты ПВО
Испытательный пуск ракеты ПВО.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области представляет собой клинический идиотизм. Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости.

По его словам, такие сценарии сочиняются негосударственными структурами в большом количестве: про захват Россией Прибалтики, удар США по Балтийскому флоту и так далее. «В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим», — заявил Мураховский. Он добавил, что подобные публикации носят развлекательный характер.

Ранее Over Defense сообщил, что сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».


Милана Микаилова

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Искандер
С-400 Триумф
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