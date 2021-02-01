Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области назвали «идиотизмом»

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области представляет собой клинический идиотизм. Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости.

По его словам, такие сценарии сочиняются негосударственными структурами в большом количестве: про захват Россией Прибалтики, удар США по Балтийскому флоту и так далее. «В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим», — заявил Мураховский. Он добавил, что подобные публикации носят развлекательный характер.

Ранее Over Defense сообщил, что сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Милана Микаилова