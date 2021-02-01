Продай оружие: каковы перспективы российской продукции на рынке Индии

На выставке Aero India 2021 отечественные оборонные предприятия имеют все шансы получить важные контракты

3 февраля после годичного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, приступает к работе первая выставочная площадка военной техники. В авиационным салоне Aero India 2021 в Бангалоре принимают участие 600 специалистов из 14 стран. Одной из крупнейших экспозиций станет стенд Рособоронэкспорта, на котором будут представлены перспективные изделия российских компаний. По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией на рынке вооружений, индийские партнеры проявляют интерес не только к нашей авиационной технике, но и к другим отечественным разработкам. Каковы перспективы военного сотрудничества Москвы и Нью-Дели и что из российской продукции может заинтересовать индийских партнеров, разбирался военный эксперт Андрей Фролов.

Непростой заказчик

Индия остается одним из старейших и самых надежных партнеров нашей оборонной промышленности. В постсоветский период эта страна делила с Китаем первое и второе места среди импортеров российских вооружений, а в 2007 году опередила КНР и вышла на первое место как по стоимости заключенных новых контрактов, так и по объему поставленных вооружений. Причем эта позиция, согласно открытым данным, остается неизменной все последующие годы.

Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Струговец

О прочности связей дают представление отдельные цифры, которые назывались в связи с военно-техническим сотрудничеством России и Индии. Так, в 2013 году стоимость нашего оружейного экспорта в эту страну составила $4,78 млрд, или почти 30% от всех российских поставок. Спустя год эти показатели составили соответственно $4,7 млрд и 28% от объема отечественного оружейного экспорта. В 2019 году портфель заказов с Индией вырос до $14 млрд, или почти 30% (средний показатель российского оружейного портфеля заказов в последние годы составляет $45–50 млрд).

Самолет Су-30МКИ со сверхзвуковой противокорабельной ракетой PJ-10 BrahMos на выставке Aero India в Бангалоре Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Струговец

Индия показала себя, с одной стороны, как непростой заказчик, который часто выдвигает весьма высокие требования к закупаемой технике. С другой стороны, политический вес страны в мире позволяет ей проводить самостоятельную политику в области закупок вооружений — несмотря на давление США, которые все последние годы не оставляли попыток расширить свое присутствие на индийском рынке в значительной степени за счет России.

Эти особенности проявились, например, в заказе истребителя Су-30МКИ, который фактически пришлось разрабатывать специально для Нью-Дели. Проявлением второй тенденции стала эпическая сага с закупкой Индией российской ЗРС С-400, контракт на приобретение 10 дивизионов которой в итоге был заключен в 2018 году, несмотря на уже введенные американские санкции CAATSA. Показательно, что уже в 2021-м по этому контракту должны состояться первые поставки, судя по тому, что в начале года в Россию отправились первые индийские специалисты для освоения комплекса.

Зенитная ракетная система С-400 Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Прошлый год по понятным причинам не был богат на сообщения о новых заключенных контрактах или поставках. Но в связи с обострением индийско-пакистанских отношений, вылившихся в краткосрочные авиаудары, и индийско-китайских контактов (массовые драки военнослужащих с применением холодного оружия и камней) Индия резко активизировала свою контрактную политику. В частности, это выразилось в планах «ускоренной» закупки 21 истребителя МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ для восполнения потерь и поддержания числа боеготовых машин на требуемом уровне. Весь прошлый год периодически поступали сообщения на эту тему. В 2021-м этот сюжет в индийских СМИ продолжился, даже назывались сроки поставки — 2024–2025 годы. Этот срок косвенно говорит о том, что речь всё же идет о машинах новой постройки, а не об истребителях исключительно из наличия ВКС России.

В свете наступающего салона Aero India 2021 и наблюдаемого оживления на мировом рынке вооружений представляется интересным вопрос о том, какие перспективы имеет российско-индийское ВТС и чего можно ожидать от него.

Не только самолеты

Говоря о контрактах, можно предположить, что крупнейшим потенциальным договором между двумя странами может стать закупка Индией 110 истребителей МиГ-35 нового производства в случае победы российского предложения на тендере ВВС Индии MMRCA-2. Определенные шансы сохраняются и в тендере индийского флота на закупку изначально 57, а затем 36 двухдвигательных палубных истребителей, в котором участвует российское предложение МиГ-29К/КУБ. Другим потенциально крупным контрактом на закупку боевых самолетов является программа глубокой модернизации парка индийских истребителей Су-30МКИ по варианту Super Sukhoi. По информации СМИ республики, будут модернизированы 222 машины из 272, а 50 истребителей первой партии останутся в первоначальном облике.

Истребители МиГ-35 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Определенные шансы имеются и в тендере ВВС Индии на закупку шести самолетов-заправщиков.

Российским предложением в нем выступает Ил-78М-90А. Нельзя исключать и лизинг этих самолетов из-за финансовых ограничений индийской стороны.

В области вертолетной техники самым большим успехом может стать финализация контракта на лицензионное производство 200 вертолетов Ка-226Т. Переговоры по нему идут несколько лет, российская сторона провела уже весьма большой объем работ по доработке вертолета под индийские требования и подготовке производства.

Наконец, в «портфеле» также имеется намерение Индии закупить 48 вертолетов Ми-17В-5, причем в 2019 году базовые условия контракта были даже согласованы.

Довольно крупные договоры могут быть заключены и финализированы в сегменте вооружений Сухопутных войск. Это, очевидно, контракт на лицензионное производство танков Т-90МС, хотя его перспективы пока неясны. Довольно высокие шансы имеет и легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Потребность в нем оказалась весьма высокой после столкновений в горах с китайскими военными, на вооружении которых имеются легкие «горные» танки Тип 15. В свою очередь «Спрут-СДМ1» на данный момент является практически единственным предложением на мировом рынке в этом сегменте и может эффективно противостоять китайским легким танкам.

Плавающий танк «Спрут-СДМ1» во время испытаний в акватории Черного моря Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Ростех»

Определенные перспективы имеет и колесная самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва». Опять-таки китайская армия имеет на вооружении значительное число колесных артиллерийских установок. В последние годы их активно закупает Пакистан. Так что интерес индийцев к приобретению этой системы абсолютно понятен.

Очевидно, что на индийском рынке будут востребованы и российские предложения в области бронированной колесной техники (бронемашины колесных формул 4х4, 6х6 и 8х8 «Тайфун-К» и «Бумеранг»), а также специальные бронированные автомобили (санитарные автомобили «Линза», самоходные ПТРК на шасси «Тигр-М» и «Тайфун-К»).

Нельзя исключать и наличия заинтересованности индийской стороны в закупках шасси «Торнадо-К», БАЗ и УРАЛ для установки собственных специальных надстроек.

Самоходный ПТРК на шасси «Тигр-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В области военно-морских вооружений в настоящее время активно реализуется контракт на строительство четырех фрегатов проекта 11356, кроме того, российские судостроители продвигают на индийский рынок тральщики проекта 12701 «Александрит-Э» и неатомные подводные лодки проекта 677Э «Лада».

Таким образом, даже беглый обзор перспективных направлений сотрудничества позволяет констатировать, что потенциал российско-индийского ВТС весьма обширен. Разнообразная номенклатура вооружений, предлагаемых индийским партнерам, и потребности республики в них позволяют рассчитывать на то, что передовые позиции Индии как ведущего импортера российских вооружений не будут поколеблены.

Андрей Фролов