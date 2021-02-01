«Деривация-ПВО» будет стрелять умными снарядами

Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

Боевая машина 2С38 в июне 2020 года принялa участие в параде Победы на Крaсной площади. «Деривация-ПВО» представляет собой самоходную установку на шасси боевой машины пехоты БМП-3, которая оснащена боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм.

Комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками, а также крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне.

Для борьбы с пехотой ЗАК имеет 7,62-мм пулемет ПКТМ с боезапасом в 500 выстрелов.