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«Деривация-ПВО» будет стрелять умными снарядами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

Боевая машина 2С38 в июне 2020 года принялa участие в параде Победы на Крaсной площади. «Деривация-ПВО» представляет собой самоходную установку на шасси боевой машины пехоты БМП-3, которая оснащена боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. 

Комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками, а также крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне.

Для борьбы с пехотой ЗАК имеет 7,62-мм пулемет ПКТМ с боезапасом в 500 выстрелов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
ПКТМ
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Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
БПЛА
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