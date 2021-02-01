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Первый боевой лазер установят на немецкий фрегат типа «Саксония»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Немецкие компании Rheinmetall и MBDA Deutschland по заказу ВМС США занялись разработкой корабельного высокоэнергетического боевого лазера.

Все работы должны быть завершены до конца 2021 года, а испытания лазера запланированы на 2022 год, пишет Defense News.

На время испытаний лазерная установка будет смонтирована на фрегат типа «Саксония». Технические подробности о лазере пока не раскрываются.

Разработка боевого лазера в Германии ведется с 2015 года. Отдельные компоненты боевого лазера уже прошли серию испытаний. Установка представляет собой четыре боевых лазера мощностью десять киловатт каждый, лучи которых фокусируются в одной точке с помощью системы зеркал. Этот лазер создается для поражения беспилотных летательных аппаратов, легких вертолетов и небольших надводных целей.

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Страны
Германия
США
Компании
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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