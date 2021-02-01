В НАТО расписали захват российской Прибалтики

Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии.

Об этом пишет Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, говорит РИА Новости.

В этом сценарии польская армия, входящая в состав НАТО, должна нейтрализовать российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы не дать Москве возможность вести ограниченную ядерную войну. Для этого предлагается использовать опыт уничтожения иракских «Скадов» Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Согласно материалам, силы альянса также способны нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям Балтийского флота.

Ключевым препятствием для захвата Калининградской области авторы сценариев называют российские системы ПВО С-400. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО, поэтому системы также нужно уничтожить. По словам эксперта, польские ВВС работают над этой проблемой, но ее решение может занять какое-то время.

После устранения всех препятствий альянсу необходимо «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии».

По словам автора статьи, скорость и внезапность играют в этой операции существенную роль. Начальные позиции польской армии для наступления на Калининградскую область непростые. Силам, сосредоточенным на границе с Россией, предстоит пересечь местность, полную густых лесов и озер. В стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат. Тем не менее передислокация российской артиллерии из города Гусев и концентрированные артиллерийские удары могли бы эффективно затормозить продвижение частей польской армии еще до пересечения границы.

Последним шагом к «решительной победе» и достижению стратегических целей» станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в регионе. Несмотря на описанный сценарий, автор статьи приходит к выводу, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области маловероятна.