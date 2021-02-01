Азербайджан и Турция отмечают необходимость наращивания ВТС

Баку. 30 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу встретился с заместителем министра национальной обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу, стороны отметили необходимость наращивания усилий в сфере военно-технического сотрудничества, сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

"Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами, основанное на дружественных и братских отношениях, успешно развивается и укрепляется", - говорится в сообщении.

Гасанов, подчеркнув, что дружеские отношения между главами двух государств сыграли важную роль в развитии отношений между странами, отметил, что "они также положительно повлияли на укрепление и развитие азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества", добавили в Минобороны республики.

"Стороны отметили необходимость наращивания усилий в сфере военно-технического сотрудничества и проведения совместных учений. Было отмечено, что военные учения между Азербайджаном и Турцией, наряду с повышением профессионализма личного состава армий обеих стран, служат поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по региональному и двустороннему сотрудничеству, а также другим вопросам, сказали в ведомстве.