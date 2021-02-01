От России до КНДР: в США оценили ядерные силы противников

Отчет NASIC отражает то ли хаос в разведывательном сообществе США, то ли незнание обстановки
Национальный центр воздушной и космической разведки ВВС США (NASIC) в начале этого года опубликовал отчет об угрозах для Соединенных Штатов со стороны баллистических и крылатых ракет Китая, Ирана, Северной Кореи и России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбиралась с деталями документа, который позволяет оценить потенциал крупнейших ядерных держав мира.
NASIC обычно выпускает обновленную версию отчета каждые четыре года. Предыдущая версия датируется 2017 годом. Отчет за 2021 год содержит информацию о событиях во многих странах, но явно ориентирован на Китай, Иран, Северную Корею и Россию. Особенно в документе обновлены данные по Северной Корее из-за значительных событий, произошедших в этой стране с 2017 года.
Наиболее интересная новая информация в обновленном отчете, вероятно, заключается в том, что новая китайская баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) JL-3 обладает разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) и дальностью стрельбы в 10 тыс. км.
Однако в целом доклад может быть не менее интересным даже на фоне того, что в документ не вошли некоторые заслуживающие внимания новые сведения. Так, во всяком случае, считают в Федерации американских ученых (FAS).
Это значительное изменение по сравнению с предыдущими отчетами, в которых перечислялся более широкий круг других стран, включая Индию и Пакистан, а также многие другие государства, в которых реализуются масштабные программы по созданию и серийному производству крылатых ракет. Это упущение любопытно, полагают в FAS, потому что отчет содержит данные по всем категориям баллистических ракет и по всем странам, обладающим этим видом оружия.
Кроме того, в некоторых описаниях ракетных программ отчет кажется устаревшим и не содержит обновленных сведений о последних событиях. Это, по мнению FAS, включает российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой SS-X-28 (РС-26 «Рубеж»), которую в отчете изображают как действующую программу, но представлены данные только за 2018 год.
Кроме того, в отчете не упоминаются две дополнительные атомные ракетные подводные лодки, недавно вошедшие в боевой состав морских стратегических ядерных сил Китая.
К слову говоря, одной из перспективных китайских ракет, которые получит на оснащение дальний бомбардировщик H-6N, считается CH-AS-X-13. Предположительно, это изделие является адаптированной для воздушного запуска двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой DF-21D. Дальность стрельбы CH-AS-X-13, возможно, достигает 3 тыс. км. Бомбардировщик H-6N имеет радиус боевого применения около 6 тыс. км. В этом случае запускаемая с бомбардировщика ракета CH-AS-X-13 способна достичь США. Есть прогнозы, что китайская аэробаллистическая ракета будет готова к развертыванию в 2025 году.
По оценке FAS неизвестно, что отражают эти упущения в отчете: изменения в правилах классификации, хаос в разведывательном сообществе США при администрации Дональда Трампа или же просто элементарное незнание обстановки.
Ядерные силы России
Что касается общего количества боеголовок российских межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и БРПЛ, цифра NASIC, составляющая около 1400 боеголовок, очень близка к указанным FAS 1420 ЯБЧ и отмеченным в документах СНВ-3 1447.
Стоит отметить, что это показатель общего количества имеющихся боеголовок, а не фактически установленных на ракеты. В целом это число снизилось с «более 1500», о которых сообщалось в отчете образца 2017 года. NASIC прогнозирует, что их количество будет продолжать уменьшаться в результате договорных ограничений, вывода из обращения устаревших вооружений и урезания бюджетов.
РС-26 - межконтинентальная баллистическая ракета, которая, однако, может запускаться и на дальность от 2000 км, что автоматически делает ее ракетой средней дальности.
Согласно относящейся к 2018 году информации NASIC, это оружие все еще находится в стадии разработки. Однако ряд других источников утверждает, что в России, скорее всего, отказались от продолжения работы над РС-26 из-за проблем с финансированием. И это вполне согласуется с отсутствием каких-либо официальных данных о разработке ракеты после 2018 года.
Что касается российских крылатых ракет, то в отчете NASIC упомянуты следующие изделия: AS-4 Kitchen (Х-22Н «Буря») с дальностью стрельбы более 300 км (по другим данным, около 550); AS-15 Kent (Х-55 различных модификаций и Х-555) с дальностью стрельбы более 2800 км (Х-55СМ - 3500, Х-555 - 2000 км); крылатая ракета морского базирования SS-N-21 Sampson (комплекс 3К-10/С-10 «Гранат», ракета КС-122/3М-10) с дальностью стрельбы 2400 км (по другим данным, 3000 км); крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-102 (никаких данных по этим КРВБ в отчете не приводится); крылатая ракета морского базирования 3М-14 с дальностью стрельбы 2500 км; КРМБ 3М-55 с дальностью стрельбы более 400 км; крылатая ракета наземного базирования 9М728 с дальностью стрельбы 500 км и крылатая ракета наземного базирования 9М729 с дальностью стрельбы от 500 до 5500 км.
Ядерные силы Китая
Самая большая новость в китайском разделе отчета NASIC заключается в том, что новая БРПЛ JL-3, которая будет оснащена ПЛАРБ нового поколения Тип 096, будет способна доставлять РГЧ ИН и иметь дальность стрельбы более 10 тыс. километров. Ранее «Газета.Ru» подробно описывала это изделие.
Новая твердотопливная МБР DF-41 с РГЧ ИН (CSS-20) потеряла обозначение «X» (CSS-X-20), что указывает на то, что NASIC считает, что разработка ракеты завершена, и МБР в настоящее время находится на стадии развертывания. В отчете перечислено более 16 пусковых установок. Вероятно, это сделано исходя из количества МБР, показанного на военном параде в 2019 году в Пекине и того числа МБР, которое было замечено на полигоне Цзиланьтай.
МБР DF-41 является самым мощным и дальнобойным оружием Китая. Максимальная дальность стрельбы DF-41 оценивается в 15 тыс. километров. РГЧ ракеты включает, по разным оценкам, от 3 до 10 блоков ИН, в том числе с ядерным оснащением, средствами прорыва противоракетной обороны (ПРО) противника и ложными мишенями. В максимальной версии боевая часть МБР представлена, предположительно, ядерным моноблоком мощностью 1 мегатонна.
Количество пусковых установок баллистических ракет DF-31A и DF-31AG по данным отчета NASIC относительно невелико и оценивается примерно как 15+ и 16+ соответственно. Это немного странно, поскольку на ракетных базах в Китае отмечается существенно большее количество ПУ. В FAS считают, что знак «+» может означать что угодно, и американские ученые оценивают количество пусковых установок как, вероятно, вдвое большее.
DF-31AG является усовершенствованной DF-31A, получившей РГЧ с несколькими блоками ИН. Дальность твердотопливной трехступенчатой ракеты превышает 11 тыс. километров.
По оценке FAS, прогноз отчета NASIC об увеличении количества китайских ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достичь Соединенных Штатов, непоследователен и противоречив. В одном разделе отчета прогнозируется, что «количество китайских ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США, потенциально увеличится до более чем 200 в течение следующих 5 лет».
Но в другом разделе отчета говорится, что «количество боеголовок на китайских межконтинентальных баллистических ракетах, способных угрожать Соединенным Штатам, в ближайшие 5 лет вырастет до более 100».
Прогноз «более 100» также был указан в отчете за 2017 год, а прогноз «значительно более 200» совпадает с прогнозом, сделанным в годовом отчете Министерства обороны США о военных разработках Китая.
Что касается китайских баллистических ракет средней и промежуточной дальности, в отчете NASIC упоминается, в частности, CSS-22 (DF-17) и CSS-18 (DF-26) IRBM (мedium and Intermediate-range ballistic missiles).
Конструктивно DF-17 представляет ускоритель баллистической ракеты DF-16B с гиперзвуковым управляемым боевым блоком DF-ZF (ранее обозначался как WU-14). Развиваемая таким оснащением скорость составляет 5-10 чисел Маха. Дальность DF-17 оценивается в 1800-2500 километров. Первые совместные летные испытания ракеты и гиперзвукового блока состоялись в ноябре 2017 года.
Дальность твердотопливной баллистической ракеты DF-26 оценивается в 3000-5500 километров. DF-26 является первой китайской баллистической ракетой, допускающей оснащение конвенциональной боевой частью, которая способна с расстояния в 4000 километров поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.
Если по российским крылатым ракетам в отчете NASIC приводятся хоть какие-нибудь цифры, то по китайским КР - только названия: YJ-63 (воздушного базирования), СJ-10 (наземного базирования), CJ-20 (воздушного базирования). Ни одна из крылатых ракет Китая в отчете не числится как комплектуемая ядерной боевой частью.
Ядерные силы Пакистана
В отчете NASIC не содержится новой информации о пакистанских баллистических ракетах, способных нести ядерные боезаряды. Как и в случае с несколькими другими разделами отчета, информация, похоже, не обновлялась после 2018 года, если вообще обновлялась, полагают в FAS.
БРСД Shaheen-III (дальность стрельбы 2750 км) до сих пор не развернута, как и БРСД Ababeel (дальность стрельбы 2200 км), которую NASIC описывает как ракету с РГЧ ИН. Она прошла только летные испытания.
У баллистической ракеты малой дальности (close-range ballistic missiles) NASR (Hatf-9) в отчете указана дальность стрельбы 60 км, то есть такая же, как в 2017 году. Однако правительство Пакистана уже давно заявило, что дальность стрельбы этой системы увеличена до 70 км.
Новый отчет NASIC не включает данные о пакистанских крылатых ракетах типа Хатф-VII Бабур и Hatf-8 Ra'ad. Не предоставляется и никакой информации и об усилиях ВМС Пакистана по разработке крылатой ракеты с ядерной боевой частью.
Ядерные силы Индии
Как и в других разделах отчета, данные по индийским программам, полагают в FAS, подпорчены тем фактом, что некоторая информация, похоже, не обновлялась с 2018 года и что в раздел отчета о крылатых ракетах Индия вообще не включена.
Согласно отчету, БРСД Agni II (дальность стрельбы около 3000 км) и Agni III (дальность стрельбы от 3500 до 4900 км) по-прежнему развернуты в очень небольшом количестве, менее 10 пусковых установок. О таком же количестве ПУ сообщалось еще в 2017 году. Это количества ракет хватит для укомплектования двух бригад (по одной для каждого типа БРСД).
Баллистическая ракета средней дальности Agni IV (дальность стрельбы от 4000 до 5000 км) и межконтинентальная баллистическая ракеты Agni V (дальность стрельбы 8000 км) в отчете NASIC еще не указаны, как развернутые.
Ядерные силы КНДР
Раздел, посвященный Северной Корее, представляют с точки зрения FAS наибольший интерес из-за включения в него данных по нескольким системам, испытанным со времени выхода предыдущего отчета NASIC в 2017 году. Это контрастирует с другими сведениями, приведенными в отчете, которые, похоже, не обновлялись после 2018 года.
NASIC предоставляет официальные оценки дальности стрельбы перспективных северокорейских ракет. В новом отчете дальность стрельбы БРСД Hwasong-12 увеличена с 3000+ км в 2017 году до 4500+ км в 2020 году.
Дальность стрельбы межконтинентальных баллистических ракет типа Taepo Dong 2 в отчете не оценивается. Дальности стрельбы ракет Hwasong-13 и Hwasong-14 повышены с 5500+ км в отчете 2017 года до 12 тыс. км и более 10 тыс. км соответственно. Перспективная МБР Hwasong-15 добавлена в отчет с дальностью стрельбы 12000+ км.
Оценки количества боевых блоков в РГЧ ИН МБР Hwasong-14 и Hwasong-15 не приводятся. Ни одна из межконтинентальных баллистических ракет КНДР в отчете не указана как развернутая.
Что касается баллистических ракет подводных лодок, то в отчете NASIC указано два типа северокорейских БРПЛ - Puguksong-1 и Pukguksong-3. Обе имеют оценочную дальность стрельбы более 1000 км (по другим данным, дальность стрельбы Pukguksong-3 приближается к 2000 км). Тип боеголовки «Пукгуксонг-3» в отчете указан как «неизвестный». Ни то, ни другое изделие не развернуто.
Новая БРПЛ Pukguksong-4, представленная в октябре 2020 года, в отчете не указана. Не упоминается в этом документе и новейшая БРПЛ Pukguksong-5, представленная КНДР в начале 2021 года. Ранее об этой ракете подробно сообщала «Газета.Ru».
В целом по ряду позиций отчет Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США уменьшен по сравнению с предыдущими версиями. И на протяжении всего документа большая часть данных явно не обновлялась с 2018 года. В некоторых местах, по мнению FAS, информация даже противоречива и непоследовательна.
Михаил Ходаренок