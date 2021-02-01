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РИА Новости

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот

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Большой десантный корабль Петр Моргунов
Большой десантный корабль Петр Моргунов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Завершивший в ноябре госиспытания большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" в субботу пришел для несения боевой службы на Сеферный флот, сообщает пресс-служба флота.

"Сегодня утром большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск", - сказали в пресс-службе.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит пресс-служба, БДК усилит соединение десантных кораблей и, в основном, будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки.

"Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны", - добавил командующий.

БДК зачислен в состав соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Программа государственных испытаний большого десантного корабля "Петр Моргунов", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, была завершена в ноябре 2020 года.

БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.

Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

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