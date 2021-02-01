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Интерфакс-АВН

Алиев и Путин обсудили открытие Центра мониторинга перемирия в Карабахе

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Баку. 30 января. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили начало работы российско-турецкого центра по мониторингу за перемирием в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Глава государства поздравил Путина с открытием в Агдамском районе совместного турецко-российского центра по мониторингу за перемирием в Карабахе. Лидеры двух стран выразили уверенность, что запуск Центра послужит обеспечению долговременного мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Алиев и Путин подчеркнули важность состоявшейся в Москве встречи на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении по реализации пункта о транспорте и связи, подписанного 10 ноября трехстороннего заявления.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
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