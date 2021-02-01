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Известия.ru

Черноморский флот примет в состав 10 новых судов

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В 2021 году Черноморский флот примет в состав 10 новых судов. Будут введены 6 боевых кораблей и 4 вспомогательных судна. Часть судов уже проходит испытания в море, сообщает телеканал «Известия». 29января в Керчи торжественно спустили на воду патрульный новый корабль «Сергей Котов». Судно заложили в 2016-м, до конца года его передадут ВМФ. Российский флот проходит модернизацию на регулярной основе.

В 2021 году Черноморский флот примет в состав 10 новых судов. Будут введены 6 боевых кораблей и 4 вспомогательных судна. Часть судов уже проходит испытания в море, сообщает телеканал «Известия». 29января в Керчи торжественно спустили на воду патрульный новый корабль «Сергей Котов». Судно заложили в 2016-м, до конца года его передадут ВМФ. Российский флот проходит модернизацию на регулярной основе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22160
ЧФ
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