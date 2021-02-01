Type 075: третий пошёл

Китайский флот продолжает усиливаться. Как сообщает портал navalnews.com, вчера, 29 января, на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае спустили на воду третий десантный корабль-вертолётоносец Type 075. После выхода из сухого дока корабль перебуксирован к достроечной стенке для завершения работ.

Эти корабли станут основой амфибийных сил морской пехоты НОАК. В составе китайских ВМС уже имеются универсальные корабли-вертолётоносцы Type 071 и Makassar, но они оснащены сравнительно небольшими вертолётными площадками, тогда как у кораблей проекта Type 075 вся верхняя палуба представляет собой взлётно-посадочную полосу.

Третий десантный корабль-вертолётоносец Type 075 Источник изображения: navalnews.com

По различным данным, длина кораблей проекта Type 075 составляет от 235 до 250 м, а водоизмещение достигает 36 000 т. По габаритам китайские десантные корабли схожи с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов каждый. Для собственной защиты корабли проекта Type 075 предположительно вооружат 30-мм артиллерийскими комплексами H/PJ-11 и зенитными ракетами HHQ-10.

Буксировка третьего десантного корабля-вертолётоносца Type 075

В апреле прошлого года на верфи Hudong-Zhonghua из сухого дока вывели второй десантный корабль-вертолётоносец Type 075.