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Известия.ru

SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship

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Компания SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship. Поэтому регулятор не выдал разрешение на проведение летных испытаний, передает телеканал «Известия». Прототип космического корабля взорвался во время испытаний. Ракета не смогла сбросить скорость из-за низкого давления в топливном баке. ЧП произошло в Техасе в декабре 2020 года.

Компания SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship. Поэтому регулятор не выдал разрешение на проведение летных испытаний, передает телеканал «Известия». Прототип космического корабля взорвался во время испытаний. Ракета не смогла сбросить скорость из-за низкого давления в топливном баке. ЧП произошло в Техасе в декабре 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
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