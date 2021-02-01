Компания SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship. Поэтому регулятор не выдал разрешение на проведение летных испытаний, передает телеканал «Известия». Прототип космического корабля взорвался во время испытаний. Ракета не смогла сбросить скорость из-за низкого давления в топливном баке. ЧП произошло в Техасе в декабре 2020 года.

Компания SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship. Поэтому регулятор не выдал разрешение на проведение летных испытаний, передает телеканал «Известия». Прототип космического корабля взорвался во время испытаний. Ракета не смогла сбросить скорость из-за низкого давления в топливном баке. ЧП произошло в Техасе в декабре 2020 года.