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Военно-промышленный курьер

Морпехи уходят в небо

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Балтийском флоте начались занятия по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты.

В ходе занятий морские пехотинцы отработают десантирование из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26, а также выполнят ориентирование на местности, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Всего в рамках занятий будет проведено свыше 3 тысяч прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет», в том числе – в ночное время. Прежде чем совершить прыжки с парашютом военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны действия при возникновении нештатных ситуаций.

Кроме того, с морскими пехотинцами были проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Арбалет РЛК
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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