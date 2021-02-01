Войти
РИА Новости

Одновременный удар. Гаубицу "Коалиция-СВ" испытали режим "шквал огня"

282
0
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Киреев

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" показала в ходе испытаний способность вести стрельбу в режиме "шквал огня", об этом заявили в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщил источник РИА Новости, САУ одновременно выпускает несколько снарядов по разным траекториям, чтобы они попадали в цель в один момент.

"Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее", – сказал собеседник.

При этом система обеспечивает мгновенный расчет углов и пауз между выстрелами для режима "шквал огня". Это зависит от дальности до цели, местоположения установки, погодных условий и другого. Для пуска достаточно ввести координаты цели.

Режим "шквал огня" предназначен для организации артиллерийского налета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Похожие новости
31.12.2020
В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"
28.12.2020
Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м
19.11.2019
Минобороны пообещало ракетному соединению ЗВО поставку бригадного комплекта "Искандер-М"
11.01.2016
Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.
14.09.2015
На земле, в небесах и на море: все новинки российского ВПК
25.05.2015
В двух шагах от военного паритета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:32
  • 32
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 19:29
  • 3
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 19:29
  • 144
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 19:00
  • 2
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 14:52
  • 7
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков