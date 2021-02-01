Одновременный удар. Гаубицу "Коалиция-СВ" испытали режим "шквал огня"

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге.

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" показала в ходе испытаний способность вести стрельбу в режиме "шквал огня", об этом заявили в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщил источник РИА Новости, САУ одновременно выпускает несколько снарядов по разным траекториям, чтобы они попадали в цель в один момент.

"Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее", – сказал собеседник.

При этом система обеспечивает мгновенный расчет углов и пауз между выстрелами для режима "шквал огня". Это зависит от дальности до цели, местоположения установки, погодных условий и другого. Для пуска достаточно ввести координаты цели.

Режим "шквал огня" предназначен для организации артиллерийского налета.