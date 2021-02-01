В состав ЧФ вошел четвертый оснащенный "Калибрами" корабль "Буян-М"

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Четвертый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" введен в состав Черноморского флота, торжественная церемония поднятии флага на корабле прошла в субботу в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония поднятия флага на новом корабле прошла у Минной стенки в Севастополе. Экипаж корабля поздравил начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Александр Витко.

МРК "Грайворон" является девятым кораблём модернизированной серии "Буян-М" и четвертым на Черноморском флоте. Сейчас на ЧФ несут службу три МРК проекта 21631: "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" – охрана и защита экономической зоны государства.