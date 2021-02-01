Новый корабль с ракетами "Калибр" вошел в состав Черноморского флота

Церемония поднятия флага состоялась на причале в центре Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Грайворон" в субботу официально вошел в состав Черноморского флота.

Торжественная церемония поднятия флага прошла на причале в центре Севастополя. Перед этим Андреевский флаг корабля был освящен в храме Архистратига Михаила - одном из главных храмов ЧФ.

"Поздравляю личный состав с вводом корабля в состав Черноморского флота", - обратился к экипажу начальник Главного штаба ВМФ России - первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко.

На митинге в честь поднятия флага на "Грайвороне" собрались военнослужащие ЧФ и горожане, представители командования Черноморского флота, городских властей, завода-изготовителя и Русской православной церкви.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса "река - море". Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом "Калибр-НК". "Грайворон" станет четвертым МРК проекта 21631 на Черном море. В составе Черноморского флота уже выполняют задачи экипажи трех кораблей данного проекта: "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".