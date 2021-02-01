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Российская газета

На Камчатку прибыли разведчики ВВО

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВВО.
Источник изображения: Военно - RIN.ru

Учебно-тренировочный сбор по горной подготовке с подразделениями разведки Восточного военного округа начался на Камчатке. Он проходит на базе соединения морской пехоты ТОФ.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, команды разведчиков из Хабаровска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского проведут тренировки под руководством инструкторов по тактико-специальной подготовке в горной и высокогорной местностях. Занятия будут проходить на одной из горнолыжных баз и учебно-тренировочном скалодроме в районе мыса "Скалистый" на берегу Тихого океана.

"Военнослужащие будут совершенствовать технику лазания по ледовым горным участкам и горнолыжную технику, отработают специальные задачи по преодолению горных участков в прибрежной полосе, ведению боевых действий по борьбе с разведывательно-диверсионными группами условного противника", - говорится в сообщении.


Инесса Доценко

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